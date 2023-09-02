

«Грузинская мечта» убедилась, что не сможет собрать 100 голосов для импичмента президента

02.09.2023 18:43





То, что мы предполагали, то и оказалось – в нарушении Конституции ее заслонили все. Мы не собираемся умолять [оппозицию], - заявил журналистам председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе о начале процедуры импичмента президента со стороны правящей партии.



По его словам, оппозиция четко зафиксировала поддержку в отношении Саломе Зурабишвили, «когда она нарушает Конституцию».



«В части исполнения импичмента мы не видим смысла. Мы считаем, что и сегодня невозможно мобилизовать 100 голосов. Это было наше предположение, но теперь оно уже подкреплено доказательствами — все говорят, что не поддержат. Практически не осталось политической силы, кроме одной – «Европейских социалистов», которая имеет состав из 4 человек и вместе с ней большинство может набрать 88 голосов. То, что мы предполагали, то и оказалось – в нарушении Конституции ее заслонили все. Мы не собираемся с ними консультироваться и упрашивать – «может, вы поддержите нас по вопросу импичмента». Мы не собираемся умолять, потому что они четко зафиксировали поддержку Саломе Зурабишвили, когда она нарушает Конституцию», - заявил Мдинарадзе.



О распространившемся мнении, что «Национальное движение» может начать торговаться с президентом Грузии об освобождении Михаила Саакашвили, Мдинарадзе заявляет, что ничего не исключено, однако говорит, что не думает, что человек и без того репутационно потерпевший серьезный ущерб может пойти на то, что «совершит абсолютную политическую ликвидацию своей персоны».



«Это абсолютно обнажит то, что президент Грузии подчинился шантажу «Национального движения» и осуществил какие-то действия. Я не думаю, чтобы президент пошел таким путем на режим самоповреждения, хотя ничего не исключено, особенно на фоне того, что, если я не ошибаюсь, сегодня общественный вещатель Германии распространил информацию, что оппозиция торгуется этим с президентом. Если это правда и распространил немецкий общественный вещатель, означает, что это было основано на каком-то источнике и как видно, эта информация существует. «Национальное движение», возможно, не устраивает открыто говорить президенту, помилуйте, иначе, мол, можем поддержать импичмент, поэтому, как видно (если общественный вещатель Германии распространил такую информацию), они попытались сделать боковыми путями. Однако я не думаю, что какой-либо человек подчинился бы такому открытому шантажу, потому что не думаю, что человек и без того репутационно потерпевший серьезный ущерб пойдет на то, что совершит абсолютную политическую ликвидацию своей персоны. Однако ничего исключать мы не можем, когда видим, что у президента и «нацкластера» один «мессиджбокс», - сказал Мамука Мдинарадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





