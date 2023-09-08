

Боррель: Вопрос импичмента президента это риск, который вызовет еще больше напряженности ситуации

08.09.2023 13:56





Что касается вопроса об импичменте президента, это риск, который вызовет еще больше напряженности ситуации и усилит поляризацию. Все институты должны работать вместе и решительно поддерживать страну на европейском пути, - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.



Как отметил Боррель, в этот исторический момент необходимо сотрудничество.



«Что касается вопроса об импичменте президента, то это риск, который вызовет еще больше напряженности ситуации ситуации и усилит поляризацию. Все институты должны работать вместе и решительно поддерживать страну на европейском пути. У Грузии есть потенциал быть успешной в этом процессе. У вас сильная администрация, у вас живой гражданский сектор, и для успеха в этот исторический момент вам необходимо сотрудничество», - отметил Боррель.





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