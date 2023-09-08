Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Боррель: Вопрос импичмента президента это риск, который вызовет еще больше напряженности ситуации


08.09.2023   13:56


Что касается вопроса об импичменте президента, это риск, который вызовет еще больше напряженности ситуации и усилит поляризацию. Все институты должны работать вместе и решительно поддерживать страну на европейском пути, - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Как отметил Боррель, в этот исторический момент необходимо сотрудничество.

«Что касается вопроса об импичменте президента, то это риск, который вызовет еще больше напряженности ситуации ситуации и усилит поляризацию. Все институты должны работать вместе и решительно поддерживать страну на европейском пути. У Грузии есть потенциал быть успешной в этом процессе. У вас сильная администрация, у вас живой гражданский сектор, и для успеха в этот исторический момент вам необходимо сотрудничество», - отметил Боррель.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна