|
|
|
Боррель: Вопрос импичмента президента это риск, который вызовет еще больше напряженности ситуации
08.09.2023 13:56
Что касается вопроса об импичменте президента, это риск, который вызовет еще больше напряженности ситуации и усилит поляризацию. Все институты должны работать вместе и решительно поддерживать страну на европейском пути, - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Как отметил Боррель, в этот исторический момент необходимо сотрудничество.
«Что касается вопроса об импичменте президента, то это риск, который вызовет еще больше напряженности ситуации ситуации и усилит поляризацию. Все институты должны работать вместе и решительно поддерживать страну на европейском пути. У Грузии есть потенциал быть успешной в этом процессе. У вас сильная администрация, у вас живой гражданский сектор, и для успеха в этот исторический момент вам необходимо сотрудничество», - отметил Боррель.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна