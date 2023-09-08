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Гарибашвили: Ожидаем в этом году статуса кандидата в ЕС, Грузия - это Европа
08.09.2023 15:43
«Мы обсудили достижения Грузии на пути к европейской интеграции и наши успехи в плане выполнения 12-ти приоритетов», — написал в социальной сети премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после встречи с верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем.
«У меня была продуктивная встреча с верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем. Мы обсудили достижения Грузии на пути к европейской интеграции и наши успехи в плане выполнения 12-ти приоритетов. В ответ на наш значительный прогресс мы рассчитываем получить в этом году статус страны-кандидата в Евросоюз! Грузия – это Европа», – пишет Гарибашвили.
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