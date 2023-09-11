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Грузия не признает «выборы» в Карабахе
11.09.2023 16:33
Министерство иностранных дел Грузии заявило, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и не признает т.н. президентские выборы проведенные в Карабахе.
«Министерство иностранных дел Грузии выражает свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики и не признает президентские выборы в Карабахе, которые состоятся 9 сентября 2023 года», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Новым главой непризнаного Нагорного Карабаха стал Самвел Шахраманян. Его избрал так называемый «парламент».
Ранее, 1 сентября, заявление об отставке написал экс-де-факто лидер Ханкенди Араик Арутюнян. Он занимал должность «президента» Карабаха с 2020 года.
Самвел Шахраманян занимал пост де-факто секретаря Совета безопасности с 2023 года. В своем выступлении новый лидер сепаратистов Самвел Шахраманян заявил следующее:
«Нагорный Карабах должен получить статус, с Арменией мы должны иметь прямую связь через Лачинский коридор. Другие дороги могут быть задействованы, но они не должны заменять собой коридор».
Азербайджан назвал прошедшие в Нагорном Карабахе выборы «незаконной деятельностью», нарушающей международное право.
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