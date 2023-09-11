

Грузия не признает «выборы» в Карабахе

11.09.2023 16:33





Министерство иностранных дел Грузии заявило, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и не признает т.н. президентские выборы проведенные в Карабахе.



«Министерство иностранных дел Грузии выражает свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики и не признает президентские выборы в Карабахе, которые состоятся 9 сентября 2023 года», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.



Новым главой непризнаного Нагорного Карабаха стал Самвел Шахраманян. Его избрал так называемый «парламент».

Ранее, 1 сентября, заявление об отставке написал экс-де-факто лидер Ханкенди Араик Арутюнян. Он занимал должность «президента» Карабаха с 2020 года.



Самвел Шахраманян занимал пост де-факто секретаря Совета безопасности с 2023 года. В своем выступлении новый лидер сепаратистов Самвел Шахраманян заявил следующее:



«Нагорный Карабах должен получить статус, с Арменией мы должны иметь прямую связь через Лачинский коридор. Другие дороги могут быть задействованы, но они не должны заменять собой коридор».



Азербайджан назвал прошедшие в Нагорном Карабахе выборы «незаконной деятельностью», нарушающей международное право.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





