

Георгий Вашадзе: СГБ выполняет заказы Парцхаладзе и России

18.09.2023 15:31





Заявление Службы госбезопасности Грузии о том, что в стране готовится госпереворот по сценарию «Евромайдана» комментирует лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе. Оппозиционер уверен, что данное заявление – попытка отвлечь граждан от более важных вопросов:



«Общественность ждет раскрытия российской шпионской сети. Парцхаладзе попал под санкции США за участие в российской шпионской схеме. На этом фоне Служба госбезопасности распространяет этот бред и абсурд, единственная цель которого заключается в том, чтобы мы говорили о чем угодно, кроме того, что в Грузии действует российская шпионская сеть.



Все это происходит из-за того, что сегодня СГБ выполняет заказы Парцхаладзе и России.



Эти люди хотят нам внушить, что Гия Лорткипанидзе, воюющий против России на стороне украинцев – враг Грузии, а Парцхаладзе, оказывается, друг Грузии.



Сегодня, когда вся работа должна быть направлена на разоблачение российской шпионской сети, на устранение всех лиц, связанных с Парцхаладзе, на выполнение рекомендаций Евросоюза, чтобы Грузия стала полноправным членом, они борются с государственными интересами Грузии, борются с нами.



Они воюют с грузинским народом, выдумывают нелепости, сочиняют сказки, чтобы от начала и до конца подчинить Грузию России», — заявил Георгий Вашадзе.



Ранее в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии заявили, что группа лиц, действующих на территории Грузии и за ее пределами, планирует в октябре-декабре текущего года организовать в стране дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является смена власти путем насилия. В подготовке и финансировании плана участвуют зарубежные страны, сказал представитель СГБ Бача Мгеладзе на брифинге.





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