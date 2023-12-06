

Грузию могут внести в список «дружественных туристических стран» для РФ

06.12.2023 12:57





В Госдуму РФ внесли законопроект, предлагающий ввести финансовые послабления для туроператоров, специализирующихся на направлениях по ряду стран СНГ. Речь идет об уменьшении минимального взноса в резервный фонд и размера страховки. Документ опубликован в электронной базе Государственной Думы, передает «Парламентская газета».



По информации издания, формулировка о странах СНГ упоминается в пояснительной записке. В самом тексте законопроекта говорится, что список стран утвердит правительство.



Туристические порталы TourDom.ru и Profi.Travel утверждают, что список «дружественных» стран уже согласован с Минэкономразвития РФ. В него, в частности, входят Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Армения, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Грузия, а также самопровозглашенные республики – Абхазия и Южная Осетия.



Редакция Profi.Travel ранее опубликовала ответ заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова, отправленный на запрос Совета Федерации, в котором указано: «С учетом поставленной задачи, а также принимая во внимание высокую логистическую и экономическую связанность с государствами-участниками СНГ, полагаем целесообразным внести изменения в Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в части снижения финансового обеспечения для туроператоров в сфере выездного туризма в случае реализации ими туристского продукта не только в страны ЕАЭС, но и СНГ, а также Республику Абхазия, Республику Южная Осетия и Республику Грузия <...> Поддерживаем снижение финансового обеспечения ответственности туроператора в сфере выездного туризма с 50 млн рублей до 500 тыс. рублей».



Закон, предположительно, вступит в силу 1 апреля 2024 года.





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