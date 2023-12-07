

Председатель «Мечты»: президента сместят в августе или сентябре

07.12.2023 13:43





Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заговорил об смещении президента Грузии Саломе Зурабишвили. Он утверждает, что у партии власти «есть информация, что такой сценарий активно обсуждается», однако не сообщает источники, более того он не сообщает кто и как сместит президента с её должности, вероятно подразумевает оппозицию:



«Существует большая вероятность того, что президент уйдет в отставку, фактически будет смещен, как в свое время сместили Гахария. Скорее всего, это может произойти в августе, сентябре. На самом деле Саломе Зурабишвили может понадобиться по двум причинам: первая – из-за поддержки после выборов кампании оппозиции, касающейся мошенничества и так далее.



Мы все заранее знаем, на чем будет строить свою кампанию оппозиция после выборов, и в этом радикальной оппозиции может понадобиться поддержка Саломе Зурабишвили. Впрочем, можно рассматривать и альтернативный сценарий, когда Зурабишвили уйдет с поста президента в августе-сентябре, чтобы участвовать в парламентских выборах. Я думаю, что более прагматичный сценарий для этих людей – оставить её на посту президента, поскольку у Саломе Зурабишвили не так уж много электоральных ресурсов», — сказал Ираклий Кобахидзе.



Напомним, что после провалившегося в парламенте импичмента президента представители партии власти продолжают активную компанию против Саломе Зурабишвили, которая так же всё чаще стала высказываться против «Грузинской мечты».





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