

Президент Грузии: главный посыл к ЕС – мы хотим Европу

09.12.2023 16:18





Президент Грузии приняла участие в марше «Наш голос Евросоюзу». Во время акции глава государства выразила надежду на то, что Грузия в скором времени получит статус кандидата в ЕС:



«Так много людей пришло, так много голосов отдали Европе. Европа – это пространство, где люди важны, важно их свободное мнение. Я очень надеюсь, что это свободное мнение будет учтено, и мы отпразднуем еще раз после 15 декабря. Затем начнем готовиться к следующему году, который будет не менее важным.



Это мирный марш, мирное выражение мнения и воли людей, которое они проявляют в различных инициативах на протяжении всего этого периода. Это инициатива, к которой мы все присоединяемся с главным посылом к Европейскому Союзу о том, что мы хотим Европу», — сказала Президент.



Марш «Наш голос Евросоюзу» завершился на площади Европы, где участники акции символически развернули 33-метровый флаг ЕС.





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