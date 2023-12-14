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Лидеры Грузии поздравили население с получением статуса кандидата в ЕС
14.12.2023 22:30
Лидеры Грузии поздравили население страны с получением статуса кандидата в ЕС.
«Сегодняшний день знаменует собой монументальную веху для Грузии и нашей европейской семьи! Прозвучала непоколебимая воля грузинского народа, приведшая к заслуженному обретению статуса кандидата. Воссоединение Грузии с европейской семьей – необратимая перспектива!» – написала президент Грузии Саломе Зурабишвили в соцсети.
«Поздравляю! Европейский совет принял решение предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС!» – написал премьер Ираклий Гарибашвили в своем фейсбук-аккаунте.
«Наша страна получила статус кандидата! Сегодняшнее решение является явным признанием стремлений Грузии, ее многолетних усилий и достигнутого прогресса! Воля правительства Грузии сделать цивилизационный выбор страны реальностью остается неизменной. Мы готовы работать вместе с нашими европейскими друзьями и партнерами, чтобы привести нашу страну к конечной цели – членству в ЕС!» – пишет в соцсети глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили.
Как сообщили в пресс-службе грузинского правительства, Ираклий Гарибашвили сегодня проведет брифинг в связи с решением ЕС.
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