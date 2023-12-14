

Лидеры Грузии поздравили население с получением статуса кандидата в ЕС

14.12.2023 22:30





Лидеры Грузии поздравили население страны с получением статуса кандидата в ЕС.



«Сегодняшний день знаменует собой монументальную веху для Грузии и нашей европейской семьи! Прозвучала непоколебимая воля грузинского народа, приведшая к заслуженному обретению статуса кандидата. Воссоединение Грузии с европейской семьей – необратимая перспектива!» – написала президент Грузии Саломе Зурабишвили в соцсети.



«Поздравляю! Европейский совет принял решение предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС!» – написал премьер Ираклий Гарибашвили в своем фейсбук-аккаунте.



«Наша страна получила статус кандидата! Сегодняшнее решение является явным признанием стремлений Грузии, ее многолетних усилий и достигнутого прогресса! Воля правительства Грузии сделать цивилизационный выбор страны реальностью остается неизменной. Мы готовы работать вместе с нашими европейскими друзьями и партнерами, чтобы привести нашу страну к конечной цели – членству в ЕС!» – пишет в соцсети глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили.



Как сообщили в пресс-службе грузинского правительства, Ираклий Гарибашвили сегодня проведет брифинг в связи с решением ЕС.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





