

Парламент Грузии утвердил госбюджет на 2024 год

15.12.2023 16:04





Парламент Грузии утвердил государственный бюджет на 2024 год. Основной финансовый документ на следующий год был принят 83 голосами.



Глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили представил окончательный вариант проекта бюджета на пленарном заседании 13 декабря.



К 2024 году экономический рост запланирован в размере 5,2%; Ставка дефлятора составляет 3% как в 2024 году, так и в последующие годы. Средний уровень инфляции - 2,8%; номинальный валовой внутренний продукт - 86 миллиардов лари, что больше, чем в предыдущем году. Имеется дефицит сводного бюджета – 2,5%; показатель долга - 38,0% ВВП.



Согласно окончательному варианту проекта госбюджета налоговые поступления в консолидированном бюджете увеличиваются на 110 млн лари, а в госбюджете - на 106,6 млн лари.



Общий объем доходов консолидированного бюджета Грузии на 2024 год определен в размере 28,357 млн ​​лари, из которых 22,053 млн лари составляют налоговые поступления. Расходная часть консолидированного бюджета составит 28,706 миллиона лари.



Что касается общего дохода государственного бюджета на 2024 год, по сравнению с утвержденным планом бюджета на 2023 год он увеличился на 2398,5 млн лари и определен в размере 24569,5 млн лари.



По сравнению с предыдущим вариантом доходы госбюджета увеличились на 166,6 млн лари.



Объем ассигнований госбюджета составит 25 030,4 млн лари, что на 2 719,1 млн лари больше по сравнению с планом на 2023 год и на 165 млн лари по сравнению со вторым вариантом бюджетного проекта.



Из указанной дополнительной суммы 10 миллионов лари добавляются в резервный фонд правительства и он составит 90 миллионов лари. К платежам общегосударственного значения, финансируемым донорами (проект «Тбилисские автобусы») добавлено 6 миллионов лари; софинансирование операционных расходов и других обязательств, вытекающих из международных соглашений, увеличивается на 450 тысяч лари.



29,2 млн лари добавляется Министерству по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защитыГрузии, из которых - 15,0 млн лари добавляется к программе содействия вынужденным переселенцам и мигрантам; 14,2 млн лари – к программе охраны здоровья населения (за счет целевых трансфертов); 3 миллиона лари добавляется к управлению программ по делам беженцев с оккупированных территорий, труду, здравоохранению и социальной защите.



Фонд проектов, которые будут реализованы в регионах, увеличится на 130 миллионов лари – объем фонда составит 580 миллионов лари.



По словам Лаши Хуцишвили, 30% общей суммы бюджета следующего года - более 8,6 млрд лари - будет направлено на финансирование социальных и медицинских программ.



«Кроме того, 3,6 млрд лари, или 13% ресурса, выделено на финансирование образовательных и научных программ; 10% ресурса – 2,9 млрд лари – на финансирование направления обороны и безопасности; средства такого же объема пойдут на обслуживание и погашение государственных долгов; на экологические и сельскохозяйственные программы выделено 1,2 млрд лари, на финансирование культуры и спорта - 940 млн лари. На финансирование инфраструктурных проектов предусмотрено более 7 млрд лари», - сообщил министр финансов во время представления окончательного варианта проекта госбюджета.



По его словам, к концу 2023 года ВВП на душу населения превысит 8 тысяч долларов, а к 2027 году, в условиях 5-процентного экономического роста, достигнет почти 11 тысяч долларов.



Как заявил министр финансов, в результате совместной работы с парламентом в окончательном варианте проекта бюджета на 2024 год были отражены показатели и программы, которые полностью отвечают основным задачам страны.





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