

Грузия ужесточает санкции за загрязнение Черного моря

25.12.2023 19:18





По заявлению министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отара Шамугия, санкции за ряд экологических нарушений ужесточаются.



Соответствующее заявление министр сделал после завершения заседания правительства, комментируя проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях.



По информации ведомства, следует отметить, что большая часть фактов загрязнения Черного моря совершается судами, плавающими под флагами иностранных государств.



Так, из 63 правонарушений, выявленных в прошлом году, 21 связано именно с загрязнением Черного моря судами. В 2023 году, по данным на сегодняшний день, выявлено 65 правонарушений. В 16 из них море было загрязнено с судов.



«Анализируя международную практику черноморских стран, установлено, что по сравнению с Грузией в этих странах штрафы значительно выше. Соответственно, в целях гармонизации штрафов за загрязнение моря со странами Черноморского региона, представленный проект предусматривает увеличение штрафных санкций за загрязнение Черного моря. Так, с 65 000 лари до 100 000 лари увеличивается штраф за нарушение установленного законодательством Грузии за сброс в море вредных, загрязняющих веществ, промышленных, технических или других видов отходов и/или материалов с нарушением порядка, установленного законодательством Грузии, а также – нарушение правила их захоронения, загрязнение моря с судов, других плавучих средств, платформ, трубопроводов или других искусственно построенных сооружений в море», - говорится в заявлении Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.





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