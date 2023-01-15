

Скончался знаменитый грузинский актер Буба Кикабидзе

15.01.2023 14:32





Грузинский киноактер, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссер, автор песен, депутат парламента нынешнего созыва Вахтанг (Буба) Кикабидзе скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщил сын его импресарио Рати Абзанидзе.



Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. В 1959-1965 годы учился в Тбилисском государственном университете, а в 1961-1963 – в Институте иностранных языков. С 1959 года – артист филармонии, а с 1967-го – солист вокально-инструментального ансамбля «Орэра». В те же годы Кикабидзе дебютировал в кино.



В 1969 году актер впервые снялся у Георгия Данелия в фильме «Не горюй!» (приз за лучшую мужскую роль Международного кинофестиваля в Картахене, 1970). Следующей знаковой картиной стали «Мелодии Верийского квартала» (Георгий Шенгелая). В 1977-м вышел фильм «Мимино».







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