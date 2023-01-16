

Буба Кикабидзе будет похоронен 19 января

16.01.2023 11:14





Гражданская панихида по грузинскому деятелю искусства Вахтангу (Бубе) Кикабидзе пройдет во вторник и среду (17-18 января) в церкви Кашвети.



Информацию об этом распространяет его продюсер Рати Абзианидзе.



Вынос состоится в четверг, 19 января из Большого концертного зала в Тбилиси.



По информации членов семьи, Буба Кикабидзе будет похоронен на Верийском кладбище.





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