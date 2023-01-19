

В Тбилиси простились с Вахтангом Кикабидзе

19.01.2023 17:07





В Тбилиси прошли похороны выдающегося грузинского актера и певца, народного артиста Грузии Вахтанга (Бубы) Кикабидзе. Согласно завещанию, он был похоронен рядом с могилами жены и матери.



Гражданскую панихиду по артисту сначала провели в храме Кашвети в центре Тбилиси, после чего гроб был установлен в Большом концертном зале филармонии. Откуда родные, друзья, политические и общественные деятели, а также рядовые граждане под аплодисменты провожали его в последний путь.



На церемонии присутствовали делегации из Украины, Армении и Азербайджана.



Напомним, Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января в возрасте 84 лет.





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