|
|
|
Гиули Аласания о Михаиле Саакашвили - Катастрофическая ситуация, остались одни кости
22.01.2023 15:35
Катастрофическая ситуация, остались одни кости, - об этом заявила журналистам мать третьего президента Грузии Михаила Саакшвили Гиули Аласания после посещения сына в клинике «Вивамед».
По ее словам, Михаил Саакашвили не сможет присутствовать на завтрашнем процессе.
«У него выпирают ребра и живота нет совсем, виден позвоночник. Делают переливания, но этому человеку каждый день становится хуже, ну, какое лечение?
Вы ведь видите, какое оживление и интерес с Запада, им это так не пройдет. Он не только не сможет присутствовать при суде, передвигался с помощью вспомогательных средств, так ослаб, что не может ходить даже с ними», — сказала Аласания.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна