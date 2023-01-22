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Гиули Аласания о Михаиле Саакашвили - Катастрофическая ситуация, остались одни кости


22.01.2023   15:35


Катастрофическая ситуация, остались одни кости, - об этом заявила журналистам мать третьего президента Грузии Михаила Саакшвили Гиули Аласания после посещения сына в клинике «Вивамед».

По ее словам, Михаил Саакашвили не сможет присутствовать на завтрашнем процессе.

«У него выпирают ребра и живота нет совсем, виден позвоночник. Делают переливания, но этому человеку каждый день ​​становится хуже, ну, какое лечение?

Вы ведь видите, какое оживление и интерес с Запада, им это так не пройдет. Он не только не сможет присутствовать при суде, передвигался с помощью вспомогательных средств, так ослаб, что не может ходить даже с ними», — сказала Аласания.


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