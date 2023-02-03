

Судья отказал адвкатам Саакашвили в ходотайстве допросить министра юстиции

03.02.2023 14:46





Судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе не удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего президента Михаила Саакашвили о допросе в суде министра юстиции Рати Брегадзе.



«Это дело резонансное и многие делают комментарии в связи с этим вопросом… С одной стороны, мы спешим и хотим принять решение своевременно, а с другой стороны, мы должны следовать за каждым, кто где-то сделает заявление?! Вы хотите, чтобы я привел сюда министра юстиции и погрозил ему пальцем? Я считаю, что представленное ходатайство не должно быть удовлетворено по той простой причине, что политическое должностное лицо, делающее прессе определенные заявления, не может быть свидетелем. Тем более, те аргументы, которые озвучил адвокат, были им известны еще в конце ноября, и они могли бы их озвучить на начальном этапе, если была необходимость его допроса. Допрос всех дополнительных свидетелей отнимет у нас время, особенно такого свидетеля, который не является экспертом по состоянию здоровья осужденного и не может предоставить нам в связи с этим информацию», - отметил судья.



На сегодняшнем судебном заседании, которое проходит в эти минуты, адвокат Шалва Хачапуридзе подал ходатайство о допросе министра юстиции Рати Брегадзе в качестве свидетеля.



«Как известно суду, на первом же заседании адвокат представил суду отчет, в котором хронологически были представлены политические заявления премьер-министра Грузии, министров юстиции и здравоохранения, председателя парламента, председателя правящей партии и председателя парламентского комитета о состоянии здоровья Михаила Саакашвили, которые содержали информацию о медперсонале, следствии и признаках давления в отношении должностных лиц, работающих в судебной системе.



После обнародования этого отчета на судебном заседании случаи оценок политических высказываний и персональных оскорблений и нападок на Саакашвили со стороны должностных лиц власти действительно прекратились. Как видно, министр юстиции Грузии не отчитывается и не уважает систему правосудия Грузии и Тбилисский городской суд, поскольку в течение последней недели в публичном пространстве делает такие заявления политического содержания, которые мешают осуществлени. правосудия. Соответственно, министра юстиции следует пригласить на заседание суда, чтобы он дал показания, опирается ли на доказательства, когда утверждает, что осужденный Михаил Саакашвили совершает самоповреждение и хочет таким образом покончить с жизнью. Просим суд вызвать Рати Брегадзе для дачи показаний на судебном заседании в качестве свидетеля», - заявил Хачапуридзе.





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