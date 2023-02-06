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Мать Саакашвили: Судья должен сделать выбор между жизнью и смертью
06.02.2023 14:58
По заявлению матери третьего президента Грузии Гиули Аласания, судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе сегодня «должен сделать выбор между жизнью и смертью».
По ее словам, сегодня грузинскому суду предстоит экзамен.
«Что касается ожиданий, то я надеюсь, что решение судьи будет положительным. Он {Михаил Саакашвили} ничего не говорит, ждет решения суда. Если ходатайство будет отклонено (не дай Бог), значит, все будет в интересах Путина. В этом случае Михаил Саакашвили будет обречен на смерть. Сейчас Георгий Аревадзе делает выбор между жизнью и смертью. Сегодня грузинскому суду и стране в целом предстоит экзамен.
В случае отклонения ходатайтсва мы собираемся подать жалобу в Страсбург», — заявила мать бывшего президента.
Кроме того, как она отметила после посещения экс-президента в клинике «Вивамед», «Михаил Саакашвили в последние дни очень слаб».
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