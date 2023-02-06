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В результате землетрясения в Турции погибло 912 человек и 5385 получили ранения - Эрдоган


06.02.2023   15:28


По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, по данным к этому времени, в Турции в результате землетрясения погибли 912 человек, 5385 получили ранения.

Поисково-спасательные работы продолжаются в 10 районах, пострадавших от стихии.

Есть жертвы и с сирийской стороны, где по последним данным погибло более 400 человек, в том числе 250 на территории, контролируемой сирийским правительством, и более 150 на территории, контролируемой повстанцами.


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