

В результате землетрясения в Турции погибло 912 человек и 5385 получили ранения - Эрдоган

06.02.2023 15:28





По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, по данным к этому времени, в Турции в результате землетрясения погибли 912 человек, 5385 получили ранения.



Поисково-спасательные работы продолжаются в 10 районах, пострадавших от стихии.



Есть жертвы и с сирийской стороны, где по последним данным погибло более 400 человек, в том числе 250 на территории, контролируемой сирийским правительством, и более 150 на территории, контролируемой повстанцами.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





