

«Нет российскому закону!» - продолжается акция у парламента Грузии

08.03.2023 18:39





«Нет российскому закону!» - под таким лозунгом проходит акция перед парламентом Грузии. К законодательному органу пришли студенты, участницы «Марша женщин», рядовые граждане, а также представители оппозиции.



Участники акации скандируют: «Нет российскому закону». Раздаются возгласы: «Грузия», «Больше женщин в парламенте», «Нет тотальному контролю!».



В своих выступлениях участники акции отметили, что женщины не отступятся от европейского выбора страны.



«Европейский выбор у нас не отнять, Европа — наш конституционный выбор», — говорят участники акции.



На акции прозвучал государственный гимн Грузии, произносятся и речи. Автодорога на проспекте Руставели перекрыта.





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