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«Нет российскому закону!» - продолжается акция у парламента Грузии
08.03.2023 18:39
«Нет российскому закону!» - под таким лозунгом проходит акция перед парламентом Грузии. К законодательному органу пришли студенты, участницы «Марша женщин», рядовые граждане, а также представители оппозиции.
Участники акации скандируют: «Нет российскому закону». Раздаются возгласы: «Грузия», «Больше женщин в парламенте», «Нет тотальному контролю!».
В своих выступлениях участники акции отметили, что женщины не отступятся от европейского выбора страны.
«Европейский выбор у нас не отнять, Европа — наш конституционный выбор», — говорят участники акции.
На акции прозвучал государственный гимн Грузии, произносятся и речи. Автодорога на проспекте Руставели перекрыта.
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