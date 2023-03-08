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GYLA: Часть задержанных на митинге переведены в другие города
08.03.2023 19:31
Задержанных во время акции 7 марта перевели в разные города Грузии, в том числе Душети, Гурджаани, Хашури и Кутаиси. Об этом заявила председатель «Ассоциации молодых юристов Грузии» (GYLA) Нона Курдованидзе. Все перечисленные города находятся далеко от фактического места задержания — Тбилиси.
Глава GYLA отметила, что в МВД Грузии не объяснили причину перевода задержанных в другие города. Она отмечает, что это ограничивает защиту их прав, поскольку усложняется установление местонахождения задержанных и контакт с адвокатами.
Курдованидзе отметила, что организация продолжает оказывать помощь задержанным. По её же информации, в суды не поступали дела задержанных.
По информации МВД Грузии, 7 марта на акции против принятия закона об «иноагентах» в административном порядке было задержано 66 человек.
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