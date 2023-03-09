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Первое заявление ГПЦ о протесте в Грузии: «Горячо молимся за мир и единодушие»
09.03.2023 00:55
Патриархия Грузинской православной церкви выступила с первым с начала протестов в Тбилиси заявлением. В ГПЦ заявили, что горячо молятся за мир и единодушие в Грузии.
В обращении сказано, что «исходя из сложной ситуации по соседству, сохранение мирного курса и независимости страны является единственной возможностью для прогресса».
«Наша страна проходит сложнейший путь становления сильного государства, для чего нам нужно быть предельно осторожными как со стороны государственных институтов, так и общества. Церковь, как крупнейший объединитель и благодетель нашего народа и страны, горячо молится о мире и единодушии.
Мы считаем, что в связи со сложной ситуацией по соседству сохранение мирного курса и независимости страны является единственной возможностью для прогресса. Поляризующие радикальные заявления мы считаем попыткой нарушить мир, с какой бы стороны они ни распространялись, особенно со стороны духовенства.
В социальной сети циркулируют проповеди и выступления отдельных священнослужителей, затрагивающие политические темы, будь то чрезмерная «симпатия» к северному соседу или радикальная критика государства.
Мы однозначно заявляем, что подобные установки чужды официальному видению Церкви и в целом христианскому духу, что неоднократно озвучивалось в официальных позициях Патриархии и в личных высказываниях Католикоса-Патриарха всея Грузия о пути евроинтеграции», — говорится в сообщении.
SOVA
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