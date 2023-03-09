

На проспекте Руставели перекрыто автомобильное движение

09.03.2023 19:57





На проспекте Руставели в Тбилиси перекрыто автомобильное движение. У законодательного органа готовятся к акции, запланированной на 19:00. На месте собираются граждане.



У законодательного органа уже находятся и политики.



На прилегающей территории мобилизована полиция.



Участники акции требуют освобождения граждан, задержанных 7-8 марта.



Перед зданием парламента установлена ​​сцена.



Для справки, по информации МВД Грузии, в ходе акций протеста, прошедших на проспекте Руставели 7-8 марта, полиция задержала в общей сложности 133 человека.





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