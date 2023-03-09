Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На проспекте Руставели перекрыто автомобильное движение


09.03.2023   19:57


На проспекте Руставели в Тбилиси перекрыто автомобильное движение. У законодательного органа готовятся к акции, запланированной на 19:00. На месте собираются граждане.

У законодательного органа уже находятся и политики.

На прилегающей территории мобилизована полиция.

Участники акции требуют освобождения граждан, задержанных 7-8 марта.

Перед зданием парламента установлена ​​сцена.

Для справки, по информации МВД Грузии, в ходе акций протеста, прошедших на проспекте Руставели 7-8 марта, полиция задержала в общей сложности 133 человека.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна