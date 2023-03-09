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На проспекте Руставели перекрыто автомобильное движение
09.03.2023 19:57
На проспекте Руставели в Тбилиси перекрыто автомобильное движение. У законодательного органа готовятся к акции, запланированной на 19:00. На месте собираются граждане.
У законодательного органа уже находятся и политики.
На прилегающей территории мобилизована полиция.
Участники акции требуют освобождения граждан, задержанных 7-8 марта.
Перед зданием парламента установлена сцена.
Для справки, по информации МВД Грузии, в ходе акций протеста, прошедших на проспекте Руставели 7-8 марта, полиция задержала в общей сложности 133 человека.
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