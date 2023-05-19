

Задержаны несколько участников акции в тбилисском аэропорту

19.05.2023 14:10





В Тбилисском международном аэропорту, где протестуют против прибытия российского самолета из страны-оккупанта и возобновления прямого авиасообщения с Россией, правоохранители задерживают участников акции.



По имеющейся информации, задержаны 5 человек, в том числе гражданская активистка Шушана Мацаберидзе.





Представители грузинской «делегации», которые были пассажирами российского самолета, еще раз поблагодарили Путина и заявили, что возобновление полетов является результатом «народной дипломатии» и «Грузинская мечта» здесь ни при чем.





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