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Задержаны несколько участников акции в тбилисском аэропорту


19.05.2023   14:10


В Тбилисском международном аэропорту, где протестуют против прибытия российского самолета из страны-оккупанта и возобновления прямого авиасообщения с Россией, правоохранители задерживают участников акции.

По имеющейся информации, задержаны 5 человек, в том числе гражданская активистка Шушана Мацаберидзе.


Представители грузинской «делегации», которые были пассажирами российского самолета, еще раз поблагодарили Путина и заявили, что возобновление полетов является результатом «народной дипломатии» и «Грузинская мечта» здесь ни при чем.


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