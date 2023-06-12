

Продолжается акция протеста шахтеров в Чиатура

12.06.2023 14:32





Продолжается протест шахтеров в Чиатура. Участники акции собрались перед зданием мэрии муниципалитета.



Шахтеры требуют повышения заработной платы, улучшения условий труда и соблюдения норм охраны труда.



Они протестуют против предложенных компанией условий и заявляют, что не намерены продолжать работу.



«Мы требуем повышения заработной платы, создания условий труда. У нас нет соответствующей техники. Как мы должны выполнять план, когда компания не привезла технику. Они должны прийти и посмотреть, как мы получаем сырье из шахты. Люди влезли в долги в банках, но нам сказали, что нам приостановят банковские выплаты. Люди обнищали. Нет столовой и прочего, нет даже медицинской страховки. Говорят, лечитесь, где хотите», — заявил один из участников акции Юза Мачарашвили.



На данный момент ни одна из шахт не работает.





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