

В зоне стихии в Шови спасатели обнаружили тела еще двух человек

24.08.2023 18:56





По заявлению руководителя Службы управления чрезвычайными ситуациями Темура Мгебришвили, в зоне стихии в Шови спасатели обнаружили тела еще двух человек.



По информации Темура Мгебришвили, осталось два человека, мероприятие по поиску которых до сих пор продолжается.



«Как известно, интенсивно продолжаются поисковые мероприятия. Сегодня в 40 километрах от эпицентра стихии, близ села Сори было обнаружено тело, предположительно, мужчины. Кроме того, вы знаете, что в эпицентре стихии проводятся точечные перепроверки. Ориентировочно нами взята территория примерно в восемь гектаров, где сегодня было замечено тело еще одного подростка, а также отдельно фрагмент одного человека. В настоящее время активно продолжаются поисковые работы. Осталось два человека, поиск которых мы продолжаем», - сказал Мгебришвили.



Число погибших в зоне стихии возросло до 31.





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