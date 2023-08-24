|
|
|
В зоне стихии в Шови спасатели обнаружили тела еще двух человек
24.08.2023 18:56
По заявлению руководителя Службы управления чрезвычайными ситуациями Темура Мгебришвили, в зоне стихии в Шови спасатели обнаружили тела еще двух человек.
По информации Темура Мгебришвили, осталось два человека, мероприятие по поиску которых до сих пор продолжается.
«Как известно, интенсивно продолжаются поисковые мероприятия. Сегодня в 40 километрах от эпицентра стихии, близ села Сори было обнаружено тело, предположительно, мужчины. Кроме того, вы знаете, что в эпицентре стихии проводятся точечные перепроверки. Ориентировочно нами взята территория примерно в восемь гектаров, где сегодня было замечено тело еще одного подростка, а также отдельно фрагмент одного человека. В настоящее время активно продолжаются поисковые работы. Осталось два человека, поиск которых мы продолжаем», - сказал Мгебришвили.
Число погибших в зоне стихии возросло до 31.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна