

В Тбилиси планируется открытие Украинского дома

11.09.2023 10:58









Открытие Украинского дома в Тбилиси стало возможным благодаря Программе развития ООН (ПРООН) и при поддержке Германии в рамках проекта «Улучшение верховенства закона и повышение доступа к правосудию для всех».



На церемонии выступят Программа развития ООН (ПРООН) и представители посольств Германии м Украины. В рамках мероприятия пройдет фотовыставка «Stronger than Brick», изображающая восстановление активистами разрушенной в пригороде Киева в результате войны инфраструктуры. Также планируется проведение нескольких мастер-классов от украинских мастеров. Адрес: Подъем Михеила Джавахишвили, 8 (



«Украинский дом в Тбилиси – это пространство для всех, кто считает себя другом Грузии и Украины. Мы хотим украинским общинам и неправительственным организациям. Украинский дом станет доступным местом для всех, кто работает с украинскими бенефициарами в Грузии. Кроме того, мы будем проводить различные мероприятия для украинской общины с целью усиления ее интеграции и продвижения грузино-углубление украинских отношений" -говорят в грузино-украинской платформе 13 сентября в Тбилиси по инициативе Грузино-украинской платформы состоится открытие Украинского дома.Открытие Украинского дома в Тбилиси стало возможным благодаря Программе развития ООН (ПРООН) и при поддержке Германии в рамках проекта «Улучшение верховенства закона и повышение доступа к правосудию для всех».На церемонии выступят Программа развития ООН (ПРООН) и представители посольств Германии м Украины. В рамках мероприятия пройдет фотовыставка «Stronger than Brick», изображающая восстановление активистами разрушенной в пригороде Киева в результате войны инфраструктуры. Также планируется проведение нескольких мастер-классов от украинских мастеров. Адрес: Подъем Михеила Джавахишвили, 8 ( https://shorturl.at/qMT69 ).«Украинский дом в Тбилиси – это пространство для всех, кто считает себя другом Грузии и Украины. Мы хотим украинским общинам и неправительственным организациям. Украинский дом станет доступным местом для всех, кто работает с украинскими бенефициарами в Грузии. Кроме того, мы будем проводить различные мероприятия для украинской общины с целью усиления ее интеграции и продвижения грузино-углубление украинских отношений" -говорят в грузино-украинской платформе





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