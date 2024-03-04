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Тбилисские таксисты подали иск в суд против Yandex и Bolt


04.03.2024   23:27


Тбилисские таксисты подали иск в суд против Yandex и Bolt. Водители такси требуют подписания трудовых договоров с компаниями.

По словам сотрудников, необходимо признавать их труд и, они должны считаться налогоплательщиками.

Перед подачей иска совместно с Союзом профсоюзов был проведен митинг на Площади Первой Республики.

"На данный момент наше главное требование - найти представителя непосредственно от правительства, мэрии или муниципалитета, который будет выступать посредником в переговорах между нами и Yandex и Bolt, у которых нет представительства или центра обслуживания ни в одном регионе Грузии.

Занятость на платформе должна быть перенесена в трудовой договор, потому что такие комиссии не должны разбрасываться понапрасну."

"Нас также следует рассматривать как налогоплательщиков."

"Мы просим муниципалитет выделить места с прерывистыми полосами движения BUS LANE, где категория В может принимать пассажиров или высаживать.

Это только для пассажиров и нашей собственной безопасности. Мы не требуем права передвижения."


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