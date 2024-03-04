

Тбилисские таксисты подали иск в суд против Yandex и Bolt

04.03.2024 23:27





Тбилисские таксисты подали иск в суд против Yandex и Bolt. Водители такси требуют подписания трудовых договоров с компаниями.



По словам сотрудников, необходимо признавать их труд и, они должны считаться налогоплательщиками.



Перед подачей иска совместно с Союзом профсоюзов был проведен митинг на Площади Первой Республики.



"На данный момент наше главное требование - найти представителя непосредственно от правительства, мэрии или муниципалитета, который будет выступать посредником в переговорах между нами и Yandex и Bolt, у которых нет представительства или центра обслуживания ни в одном регионе Грузии.



Занятость на платформе должна быть перенесена в трудовой договор, потому что такие комиссии не должны разбрасываться понапрасну."



"Нас также следует рассматривать как налогоплательщиков."



"Мы просим муниципалитет выделить места с прерывистыми полосами движения BUS LANE, где категория В может принимать пассажиров или высаживать.



Это только для пассажиров и нашей собственной безопасности. Мы не требуем права передвижения."





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