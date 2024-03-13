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Турецкий лоукостер будет летать по направлению Стамбул-Тбилиси-Стамбул
13.03.2024 19:07
С 31 марта турецкая авиакомпания AJet начинает выполнять регулярные ежедневные рейсы по направлению Тбилиси-Стамбул-Тбилиси.
AJet (AnadoluJet) основана в 2008 году и является дочерней компанией крупнейшей турецкой авиакомпании Turkish Airlines.
В 2023 году AnadoluJet прошла полный ребрендинг. Как заявили в Turkish Airlines, они намерены превратить AJet в абсолютно независимую бюджетную авиакомпанию, которая в ближайшие годы станет ведущей бюджетной авиакомпанией в регионе.
В настоящее время AJet выполняет рейсы по более чем 50 направлениям в более чем 25 стран Европы, Азии и Ближнего Востока и объявляет о значительном увеличении этого числа.
Главный хаб AJet расположен в Стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен, через который и будут осуществляться рейсы из Тбилиси в Стамбул и по другим направлениям.
Авиакомпания выполняет рейсы, в том числе в ряд небольших городов Турции, Северного Кипра и Египта.
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