

Грузия приняла 1,3 миллиона международных путешественников в январе-марте 2024 года

22.04.2024 14:29





Грузия приняла 1,3 миллиона международных путешественников в январе-марте 2024 года, сообщила Национальная администрация туризма.



Рост на 7,6% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Допандемийные показатели восстановлены на 80,4%.



Выросло число путешественников в Грузию из Турции, на 17,6%: 254 тысячи человек. Снизилось число путешественников из России, на 16,1% (215,5 тыс).



В первой пятерке также граждане Армении (191,8 тыс), и с большим отрывом жители Азербайджана (51,5 тыс) и Израиля (46,8 тыс).



По числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе, на третьем месте – КПП "Садахло" на грузино-армянской границе. На втором месте посещение страны воздушным путем (38,7% от общего числа иностранцев).





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