

До пяти тысяч сотрудников «Evolution Georgia» начали бессрочную забастовку

12.07.2024 14:38





Часть сотрудников компании-поставщика услуг онлайн-казино «Evolution Georgia» начала бессрочную забастовку. Они требуют улучшения условий труда и повышения зарплат.



К полудню протестующие стали собираться у офиса компании на улице Механизации. Глава профсоюза работников сельского хозяйства, торговли и промышленности Грузии (Labor) Георгий Диасамидзе сообщил, что, по данным трехдневной давности, бастовать собирались более 4,6 тыс. сотрудников – это около 60% всего штата «Evolution Georgia».



«Их число растет… Забастовка состоялась, большинство столов полностью закрыты. Поручают менеджерам среднего звена и даже топ-менеджерам, чтобы они надевали формы ребят и проводили игры у нескольких столов, но как долго это продолжится, я не знаю, они не смогут», — заявил Диасамидзе.



По его словам, бастующие будут оставаться на месте круглосуточно до тех пор, пока все их требования не будут выполнены. До сих пор никакой реакции руководства компании на забастовку не последовало.



«Никаких выходов не было. Мы просто сегодня пришли и нас встретили железные заграждения… Это провокационно. Будто бы мы собираемся врываться. Одновременно нас встретили сотрудники охраны. Все это значит, что они уже проигрывают, и мы обязательно победим», — сказал глава Labor.



«Evolution Georgia» входит в группу «Evolution Gaming» с головным офисом в Стокгольме, Швеция. В Грузии она работает с 2018 года.



Крупье в live-казино подрабатывают сотни тбилисских студентов.



Протест сотрудников взорвался после обнародования в соцсетях внутренних переписок менеджеров. Между собой в крайне унизительной форме они обсуждали тех, кто работает у столов.



В «Evolution Georgia» заявили, что подобное поведение для них крайне неприемлемо и пообещали принять меры.





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