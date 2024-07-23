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Двеннадцатый день одной из самых масштабных забастовок Грузии
23.07.2024 19:48
Продолжается забастовка около 5 000 сотрудников "Evolution Georgia".
Evolution выпустило заявление, что внутреннее расследование завершено, и причастные к инциденту с уничижительной перепиской о сотрудниках компании будут уволены.
Относительно других требований сотрудников - тишина.
Сотрудники компании-провайдера азартных игр онлайн «Evolution Georgia» просят улучшить условия труда и повысить зарплату.
В последние дни профсоюз Evo Union, созданный сотрудниками компании два года назад, запустили кампанию:
"STOP evolution, START revolution".
"Evolution Georgia" является лидером по трудоустройству студентов. Основная масса сотрудников в возрасте 18-25 лет.
Кроме того, в компании работает большое количество иностранных граждан из Турции, Ирана, Украины, Индии, РФ, Нигерии и других стран.
18 июля бастующие поставили палатки, и часть протестующих остается ночевать возле офиса компании.
Профсоюз LABOR на прошлой неделе сообщил, что цена акций Evolution Global начала падать и за 5 дней потеряла более 7%.
Ежедневно в 19:00 бастующих приходят поддержать концертами музыканты, кинематографисты, лекторы. Сегодня для них отыграет Dj Anushka Ckheidze
НЕполный список требований бастующих сотрудников:
— увеличение времени на перерывы (сейчас это 15 минут, сотрудникам приходится выбирать между: сходить в туалет или перекусить);
— улучшение санитарно-гигиенических условий рабочего пространства (на рабочих местах бывают блохи и другие насекомые);
— безопасная и комфортная рабочая среда;
— обеспечение здоровой пищей и продовольственными талонами на рабочем месте;
— совершенствование страхового пакета;
— среда, свободная от дискриминации и унижающего достоинство отношения.
— в игру должна быть добавлена функция оставления чаевых ведущим и крупье;
— открытие медицинского пункта;
— перерывы после трех столов;
— улучшение температурного режима в студиях;
— увеличение количества шкафчиков для хранения вещей и обеспечение каждому сотрудника личным шкафчиком;
— оборудовать мониторы защитными экранами;
— оплата работодателем стоимости униформы и макияжа;
— места для общественного питания, холодильники для хранения продуктов, места для переодевания и отдыха;
— разрешение о наличии салфеток на игровом столе;
— удвоение оплаты рабочего времени в религиозные и национальные праздники;
— упрощение системы подачи жалоб;
— ежегодную корректировку от инфляции;
— право на менструальный отпуск и др.
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