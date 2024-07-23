

Двеннадцатый день одной из самых масштабных забастовок Грузии

23.07.2024 19:48





Продолжается забастовка около 5 000 сотрудников "Evolution Georgia".



Evolution выпустило заявление, что внутреннее расследование завершено, и причастные к инциденту с уничижительной перепиской о сотрудниках компании будут уволены.



Относительно других требований сотрудников - тишина.



Сотрудники компании-провайдера азартных игр онлайн «Evolution Georgia» просят улучшить условия труда и повысить зарплату.



В последние дни профсоюз Evo Union, созданный сотрудниками компании два года назад, запустили кампанию:

"STOP evolution, START revolution".



"Evolution Georgia" является лидером по трудоустройству студентов. Основная масса сотрудников в возрасте 18-25 лет.



Кроме того, в компании работает большое количество иностранных граждан из Турции, Ирана, Украины, Индии, РФ, Нигерии и других стран.



18 июля бастующие поставили палатки, и часть протестующих остается ночевать возле офиса компании.



Профсоюз LABOR на прошлой неделе сообщил, что цена акций Evolution Global начала падать и за 5 дней потеряла более 7%.



Ежедневно в 19:00 бастующих приходят поддержать концертами музыканты, кинематографисты, лекторы. Сегодня для них отыграет Dj Anushka Ckheidze



НЕполный список требований бастующих сотрудников:



— увеличение времени на перерывы (сейчас это 15 минут, сотрудникам приходится выбирать между: сходить в туалет или перекусить);

— улучшение санитарно-гигиенических условий рабочего пространства (на рабочих местах бывают блохи и другие насекомые);

— безопасная и комфортная рабочая среда;

— обеспечение здоровой пищей и продовольственными талонами на рабочем месте;

— совершенствование страхового пакета;

— среда, свободная от дискриминации и унижающего достоинство отношения.

— в игру должна быть добавлена функция оставления чаевых ведущим и крупье;

— открытие медицинского пункта;

— перерывы после трех столов;

— улучшение температурного режима в студиях;

— увеличение количества шкафчиков для хранения вещей и обеспечение каждому сотрудника личным шкафчиком;

— оборудовать мониторы защитными экранами;

— оплата работодателем стоимости униформы и макияжа;

— места для общественного питания, холодильники для хранения продуктов, места для переодевания и отдыха;

— разрешение о наличии салфеток на игровом столе;

— удвоение оплаты рабочего времени в религиозные и национальные праздники;

— упрощение системы подачи жалоб;

— ежегодную корректировку от инфляции;

— право на менструальный отпуск и др.





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