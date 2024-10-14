

Внешний государственный долг Грузии достиг рекордных 24,7 млрд. лари

14.10.2024 23:26





Внешний государственный долг Грузии на конец сентября достиг рекордных 24,7 млрд. лари ($9,03 млрд), сообщает Минфин Грузии.



В июньском обзоре по Грузии рейтинговое агентство Fitch указало, что обесценивание лари представляет наибольший риск для динамики долга. Одновременно, согласно прогнозу, госдолг не превысит 41% ВВП в 2024-2026 годах и будет значительно ниже потолка в 60%.



На конец августа госдолг за месяц вырос на $43,4 млн. Большая часть этого увеличения пришлась на заимствования у международных банков.



Так, на $17 млн. вырос долг Грузии перед Международным банком реконструкции и развития. Перед Европейским инвестиционным банком – на $9,1 млн.



Перед Францией долг вырос до 814,5 млн долларов (на $1,6 млн.), перед Германией до 617,6 млн. долларов (на $7,2 млн.).



США Грузия должна 7,8 млн. долларов. Почти такой же перед Россией. Что касается других соседних государств, Турции Грузия должна 2,2 млн. долларов, Азербайджану – 1,1 млн., Армении – 1 млн. долларов.





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