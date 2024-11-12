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Жителей сел Чубери и Хаиши призвали прекратить криптомайнинг из-за возможного энергодефицита
12.11.2024 21:02
Мэрия Местиа призвала жителей сел Чубери и Хаиши немедленно отключить «биткоин-машины».
"В административных единицах катастрофически возросло потребление электроэнергии, что связано неконтролируемым майнингом криптовалют", - говорится в заявлении.
Системы электроснабжения работают с перегрузкой и могут отключиться в любой момент.
В случае, если ситуация не разрешится, подача электроэнергии населению будет невозможна, предупреждают власти.
"Пожалуйста, поймите, что ваши личные интересы приносятся в жертву благосостоянию остального населения – ваших соседей, ваших родственников, ваших друзей", - призывает мэрия.
* Проблема с электроэнергией из-за майнинга актуальна в Местиа не первый год. Появление большого количества майнинговых ферм именно в Местиа связано с низкими тарифами на электроэнергию и специальными льготами для жителей высокогорного региона.
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