

Зеленский обсудил с главой МИД Франции совместное производство дронов и артиллерии

13.01.2024 22:18





Президент Владимир Зеленский во время встречи с новым министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне в Киеве обсудил оборонные потребности Украины.



"Сегодня встретился с новым министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне. Обсудили наши оборонные потребности: совместное производство дронов, артиллерии, дальнейшее усиление ПВО. Проинформировал о работе по Формуле мира. Спасибо Франции за активное участие в этой глобальной работе!



Спасибо Франции за неизменную поддержку на поле боя для наших воинов и помощь нашему народу!", - заявил Зеленский в своем обращении.



В вечернем обращении президент назвал очень символичным, что первый визит министра иностранных дел Франции состоялся "именно в Украину и именно в такое время, когда Россия пробует различные способы, чтобы нарастить количество ударов по Украине и способность обходить нашу ПВО".



"Я благодарен всем государствам и, в частности, Франции – за очень серьезное усиление нашего воздушного щита, за неизменную поддержку на поле боя для наших воинов, помощь нашему народу", – сказал Зеленский.



"Сегодня мы обсудили наши оборонные потребности, в том числе и совместное производство и дронов, и артиллерии, и дальнейшее усиление ПВО. Я проинформировал о работе по Формуле мира. Благодарен Франции за активное участие в этой глобальной работе. Уже готовимся к форуму в Давосе. К представлению нашей позиции, наших возможностей – общих возможностей всех в мире, кто стремится оставить своим детям мир, где царит стабильность и имеет значение свобода. Наши ценности, а не безумие того или иного диктатора", – сказал президент.



Министры иностранных дел Украины и Франции во время визита последнего в Киев 13 января провели двусторонние переговоры, посвященные оборонной помощи и сотрудничества, а также вступление Украины в ЕС и НАТО и привлечения РФ к ответственности.



Сежурне заявил, что Париж настроен совместно усиливать возможности Киева в изготовлении систем вооружения на украинской территории.



Новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне утром 13 января прибыл в Киев. Это первый зарубежный визит министра на этом посту.



На этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о назначении нового премьер-министра Габриэля Атталя после отставки его предшественницы Элизабет Борн. Атталь является самым молодым человеком на этом посту, а по материнской линии происходит из Одессы.





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