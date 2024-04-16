

Часть задержанных на акции против российского закона заявила о насилии со стороны полиции

16.04.2024 18:08





Часть задержанных на митинге против российского закона, которая прошла 15 апреля, заявили о насилии со стороны полиции. Информацию подтверждает заместитель Народного защитника Грузии Элене Гудушаури.



Из 14 задержанных восемь находятся под защитой сети неправительственных организаций, четверых защищает адвокат Лаша Ткешеладзе. Информация о двух других задержанных на данный момент неизвестна.



По словам юриста «Транспэренси Интернешнл-Грузия» Теоны Закарашвили, неправительственным организациям удалось встретиться с некоторыми задержанными, при этом местонахождение некоторых из них до сих пор остается неизвестным. По словам Закарашвили, некоторые из задержанных заявляют о физическом насилии со стороны полицейских.



Адвокат Лаша Ткешеладзе сообщил, что Уча Кемашвили один из четырех человек, находящихся под его защитой, обвиняет полицейских в физическом насилии. Ткешеладзе собирается обратиться в Специальную следственную службу для расследования предполагаемого злоупотребления полномочиями со стороны полиции.



В Службе специальных расследований Netgazeti сообщили, что пока никто из задержанных на вчерашнем митинге граждан, как и их представители, к ним не обращался.



Как сообщила Netgazeti заместитель Народного защитника Элене Гудушаури, представитель Аппарата вчера встретился с 8-мью задержанными, сегодня еще с двумя.



«Вчера вечером мы посетили 8 задержанных, сегодня утром — 2. Один из этих 10 задержанных заявляет о физическом насилии со стороны сотрудников полиции. В связи с этим мы свяжемся со Специальной следственной службой и будем следить за расследованием этого дела. Остальным мы также объяснили, что если у них есть какие-либо жалобы, они могут связаться с нами», — говорит Элене Гудушаури.



В заявлении МВД Грузии о состоянии здоровья задержанных граждан ничего не сообщается, однако упоминается, что один полицейский получил телесные повреждения.



«15 апреля 2024 года полицией были предприняты все необходимые профилактические меры, чтобы, с одной стороны, избежать насилия, массового противостояния, и в то же время предоставить возможность гражданам, собравшимся на проспекте Руставели, использовать право на собрания и демонстрации. Несмотря на многочисленные призывы правоохранителей, участники акции все же попытались прорваться через полицейские кордоны, в ходе чего 14 человек были задержаны полицией в административном порядке. В ходе агрессивных действий участников митинга пострадал сотрудник Департамента патрульной полиции МВД», — говорится в сообщении МВД.



Ведомство утверждает, что собравшиеся граждане имели возможность протестовать без ограничений, а перекрытие улицы у боковых входов в парламент было необходимым, так как заседание Комитета по правовым вопросам в законодательном органе все еще продолжалось.



«На митинге протеста на проспекте Руставели один из выступавших призвал собравшихся граждан начать марш вокруг парламента и расположиться вокруг него, пока в здании еще идет рабочий процесс.



Учитывая опыт предыдущих лет, в целях предотвращения возможного блокирования выходов из здания парламента, предотвращения насильственных действий и поддержания правопорядка на местах, МВД приняло решение, что участники митинга будут не допущены к боковым входам в здание парламента. Соответственно, на улицах Чичинадзе и Читадзе, возле входов в парламент, были выставлены полицейские кордоны. При этом участники митинга имели возможность выразить свой протест на проспекте Руставели без каких-либо ограничений», — отметили в МВД.



Сегодня, 16 апреля, в 19:00 у здания парламента вновь пройдет протеста против российского закона.





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