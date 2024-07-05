

Вашингтон отложил на неопределенный срок учения Noble Partner в Грузии в рамках пересмотра отношений между странами

05.07.2024 19:46





«В рамках всеобъемлющего пересмотра двусторонних отношений США и Грузии США отложат на неопределенный срок учения Noble Partner в Грузии, которые изначально планировались с 25 июля по 6 августа 2024 года», — говорится в заявлении Минобороны США.



Согласно заявлению, правительство США начало полный пересмотр двустороннего сотрудничества с Грузией 30 мая, а отсрочка Noble Partner ​​связана с ложными обвинениями правительства Грузии в адрес США и других западных стран в том, что на Грузию идет давление с целью открыть второй фронт против России, чтобы ослабить давление на Украину, а также на информацию о том, что Запад участвовал в двух попытках государственного переворота против правящей партии.



Согласно заявлению Пентагона, правительство США определило, что сейчас неподходящее время для проведения крупномасштабных военных учений в Грузии.



«Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с Силами обороны Грузии, поскольку мы стремимся укрепить способность Грузии защищать свой суверенитет и поддерживать свою территориальную целостность. Для нас это решение было непростым и мы уделяем большое внимание тому большому значению, которое наши союзники и партнеры придают таким учениям, как Noble Partner. Соединенные Штаты с нетерпением ждут будущих возможностей для работы с союзниками и партнерами, включая учения Agile Spirit в 2025 году», — говорится в заявлении.







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