

МВД готовится к разгону стихийной акции протеста у здания парламента Грузии

29.11.2024 01:57





МВД Грузии выступило с очередным предупреждением в адрес участников стихийной акции протеста в Тбилиси.



По версии ведомства, протест у здания парламента Грузии уже вышел за рамки, установленные Законом о собраниях и манифестациях. В центр Тбилиси стянуты силы спецназа и водометы.



«Несмотря на множество призывов со стороны правоохранителей и официальное заявление министерства внутренних дел, участники акции вступают в физическое противостояние и наносят словесные оскорбления правоохранителям. Также в их сторону были брошены различные предметы, в результате чего трое сотрудников МВД получили травмы. Двое из них переведены в медицинское учреждение».



«С целью разрядить ситуацию полиция прибегла к установленным законом мерам и применила специальные средства».



МВД Грузии «еще раз» призвало каждого участника акции не совершать противоправных действий и подчиняться указаниям правоохранителей.



«В противном случае министерство внутренних дел будет действовать в пределах полномочий, предоставленных ему законом, и будет применять принудительные меры, предусмотренные законодательством Грузии, в том числе специальные средства, предусмотренные Законом Грузии «О полиции», - говорится в заявлении.





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