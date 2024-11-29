

Робокопы и водометы у парламента приведены в готовность

29.11.2024 23:12





Робокопы и водометы у парламента приведены в готовность. Ранее протестующие бросались в полицейских дымовыми шашками, яйцами и пластиковыми бутылками.



Инциденты происходили у заднего двора парламента Грузии, вблизи угла улицы Зубалашвили. Сотрудники МВД бросали брошенные в их адрес предметы обратно в протестующих.



Ситуация напряженная. Митингующие кричат в адрес сотрудников МВД — «Рабы!».



В готовность приведен водомет. До этого раздалось радио-предупреждение со стороны сотрудников МВД — cпецназ призывает протестующих к порядку, в противном случае, заявляется, что будут применяться спецсредства для разгона протестантов.



Несмотря на предупреждение, протестующие не расходятся. На месте мобилизованы криминальная и патрульная полиция.



МВД Грузии заявило, что часть протестующих вступает в конфронтацию с правоохранителями: словесно оскорбляют их, повреждают осветительные фонари и другой инвентарь, поджигают электропроводку, бросают неизвестные предметы в сотрудников полиции, один полицейский ранен. Ведомство указывало, что в адрес сотрудников полиции стреляют неизвестные предметы, один полицейский пострадал.



«Мы призываем протестующих не совершать незаконных действий и подчиняться указаниям сотрудников правоохранительных органов. В противном случае Министерство внутренних дел будет действовать в рамках предоставленных ему законом полномочий и применит меры, предусмотренные законодательством Грузии», — говорится в заявлении.





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