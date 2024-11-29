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Спецназ начал применять против участников акции водомет


29.11.2024   23:37


Спецназ, мобилизованный на улице 9 апреля, применяет против участников акции водомет.

До применения водомета имело место столкновение между полицией и участниками акции.

Ситуация обострилась после того, как участники акции забросали правоохранителей различными предметами.

Участники акции используют также пиротехнику. Предположительно, пострадал один участник митинга, пострадали и полицейские.

Перед разгоном акции прозвучал призыв к соблюдению порядка, а затем предупредительный сигнал, призывающий протестующих разойтись.


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