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Спецназ начал применять против участников акции водомет
29.11.2024 23:37
Спецназ, мобилизованный на улице 9 апреля, применяет против участников акции водомет.
До применения водомета имело место столкновение между полицией и участниками акции.
Ситуация обострилась после того, как участники акции забросали правоохранителей различными предметами.
Участники акции используют также пиротехнику. Предположительно, пострадал один участник митинга, пострадали и полицейские.
Перед разгоном акции прозвучал призыв к соблюдению порядка, а затем предупредительный сигнал, призывающий протестующих разойтись.
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