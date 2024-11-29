

Спецназ начал применять против участников акции водомет

29.11.2024 23:37





Спецназ, мобилизованный на улице 9 апреля, применяет против участников акции водомет.



До применения водомета имело место столкновение между полицией и участниками акции.



Ситуация обострилась после того, как участники акции забросали правоохранителей различными предметами.



Участники акции используют также пиротехнику. Предположительно, пострадал один участник митинга, пострадали и полицейские.



Перед разгоном акции прозвучал призыв к соблюдению порядка, а затем предупредительный сигнал, призывающий протестующих разойтись.





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