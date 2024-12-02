

МВД Грузии: Число задержанных на митинге в административном порядке составляет 224

02.12.2024 10:48





МВД Грузии заявило, что по обвинению в нападении на сотрудников полиции и повреждении предметов путем поджога на акции протеста задержано 3 человека (преступление, предусмотренное Уголовным кодексом Грузии, предусматривает до 7 лет лишения свободы), а число задержанных в административном порядке составляет 224.



«В рамках расследования сотрудники полицейского управления Министерства внутренних дел Тбилиси в результате оперативно-розыскных мероприятий предъявили обвинения двум лицам в нападении на сотрудников полиции и повреждении предметов путем поджога: это — М.Г. (2007 года рождения) и многократно осужденый в прошлом — Г. М. (2003 года рождения).



Преступления предусматривают лишение свободы сроком до 7 лет.



Следствием установлено, что 29 ноября во время митинга на проспекте Руставели на улице 9 апреля обвиняемый Г.М. в результате применения пиротехнических средств нанес повреждения в различные области тела сотруднику министерства внутренних дел, которому была оказана соответствующая медицинская помощь. Касательно М.Г. — в тот же день он бросил в здание законодательного органа горящий предмет, что привело к пожару в одной из комнат парламента.



В результате следственных действий представители правоохранительных органов задержали обоих обвиняемых в Тбилиси.



Мы также информируем общественность о том, что в ходе продолжающегося расследования три человека задержаны за нападение на сотрудников полиции и поджог. <> Согласно кодексу об административных правонарушениях, задержаны в общей сложности 224 человека.



<> В Тбилисский городской суд были переданы материалы административных дел на 98 человек, из которых разбирательства были завершены в отношении 74 человек.



В случае 74 завершенных дел в отношении 36 человек был применен штраф;



в отношении 34 человек был применен административный арест;



в отношении 4 человек было вынесено предупреждение.



В судах продолжаются разбирательства по делам об административных правонарушениях в отношении других лиц», — заявил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.



Напомним, вечером 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе провел брифинг, в ходе которого заявил о паузе по вопросу переговоров о вступлении в ЕС. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с Евросоюзом, а к 2030 году уже вступит в ЕС. Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии «шантажом» со стороны части европейских политиков и бюрократов.



Собственно заявлению премьер-министра предшествовало принятие резолюции Европарламента, в которой говорится о непризнании результатов парламентских выборов в Грузии, прошедших 26 октября. Страсбург призвал провести новые выборы под международным надзором. Европарламентарии также призывали ЕС ввести персональные санкции против лидеров «Грузинской мечты»: олигарха Бидзины Иванишвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе, генсека партии и мэра Тбилиси Кахи Каладзе и др.



С экстренным заявлением выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Брифинг главы государства прошел сразу после встречи с оппозиционными лидерами. В своей речи президент, кроме прочего, призвала оппозицию объединиться и координировать свои действия.



Посол ЕС Павел Герчинский заявил, что Грузия больше не заинтересована в том, чтобы следовать по пути интеграции в ЕС в течение следующих 4 лет. Он назвал решение правительства Грузии «крайне разочаровывающим, крайне печальным».



Вслед за решением властей последовала реакция представителей общественности: служащих в МИД Грузии, Минюсте, Минобороны, судебной системы; послы Грузии в ряде стран покинули должность по своей воле, отреагировали вузы и часть представителей грузинского бизнеса.



Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал отставку посла Грузии в США Давида Залкалиани, отметив, что этот факт вызывает чувство сожаления. Он заявил, что на дипломата было оказано давление, но не пустился в детали.





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