

Черное море оказалось перед угрозой крупнейшей техногенной катастрофы - Greenpeace

15.12.2024 23:10





В Greenpeace предупреждают об угрозе экологической катастрофы в Черном море из-за крушения двух российских нефтяных танкеров в Керченском проливе. Если корабли уйдут на дно, то существует вероятность длительного разлива нефти и нефтепродуктов, отмечают в организации.



4300 тонн мазута и, возможно, других нефтепродуктов сейчас выливаются в воды Керченского пролива.



Экологи рассказали, что разлив, вероятно, будет определен преобладающим ветром и течениями, которые в настоящее время движутся в северо-восточном направлении. По мнению специалистов, локализовать разлив будет очень сложно в текущих погодных условиях.



Под угрозой загрязнения береговая линия. Такие нефтепродукты как мазут оказывают более существенное влияние на морскую фауну, добавили экологи.



В организации считают, что россияне не будут предпринимать шаги по уменьшению влияния на окружающую среду. Экологи продолжат наблюдать за тем, как будет развиваться ситуация.



Тем временем росСМИ сообщают, что операция по эвакуации экипажа танкера "Волгонефть - 239" приостановлена из-за плохих погодных условий и темного времени суток. Россияне надеются продолжить операцию утром, если погода к тому времени нормализуется.





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