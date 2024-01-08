

За Иванишвили в партии закрепили право представлять кандидатуру премьер-министра в «Мечте»

08.01.2024 23:53





На сайте Национального агентства публичного реестра опубликованы изменения в реестре политических объединений граждан (партий), одобренные седьмым внеочередным съездом «Грузинской мечты – Демократической Грузии» 30 декабря 2023 года.



Согласно изменениям, в структуре партии добавляется почетный председатель.



Согласно уставу, съезд партии может избрать почетным председателем партии лицо, «которому принадлежат особые заслуги перед страной и партией».



Согласно этому же документу, почетный председатель партии является главным политическим советником партии.



В новом уставе определены функции политсовета, в том числе, в документе говорится, что в состав политсовета входят почетный председатель партии, председатель партии и 15 членов, избираемых съездом партии.



Согласно уставу, заседание политсовета созывается почетным председателем партии или председателем партии по собственной инициативе или по требованию не менее одной трети членов политсовета.



По новому уставу, политсовет «утверждает кандидатуру премьер-министра Грузии по представлению почетного председателя партии».



Кроме того, почетный председатель партии может созвать внеочередной съезд.



«Внеочередной съезд партии может быть созван по решению почетного председателя партии, председателя партии или политсовета», - говорится в документе.



Для информации, 30 декабря на съезде «Грузинской мечты» бывший премьер-министр Грузии и основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили был избран почетным председателем партии.





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