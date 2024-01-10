

В Грузии ужесточат наказание за осквернение религиозных зданий и символики

10.01.2024 19:22





Правящая партия «Грузинская мечта» объявила, что инициирует законодательные изменения, чтобы ужесточить уголовное законодательство за оскорбление религиозных зданий и объектов.



Поводом стал скандал из-за иконы в главном храме Тбилиси – Самеба, на которой изображены Матрона Московская с Иосифом Сталиным. Часть жителей Грузии считает это изображение в церкви недопустимым, накануне икону облили краской, что вызвало резкую реакцию в правящей партии.



“Такое нехристианское поведение в церкви и вообще оскорбительные для любой религии действия, создают серьезную и реальную основу для разжигания ссоры на религиозной почве. Для нас это совершенно неприемлемо”, – заявил председатель юридического комитета парламента Анри Оханашвили.



По его словам, действующее законодательство не предусматривает соразмерной ответственности за подобные действия, поэтому комитет начал углубленное изучение вопроса.





“Мы будем изучать международный опыт, особенно опыт стран-членов ЕС и подходы Страсбургского суда. Также в ближайшее время мы проведем консультации и инициируем соответствующие законодательные изменения”, – сказал Оханашвили. В частности, речь идет о квалификаций подобных действий и наказаний по уголовному, а не административному кодексу.



Глава комитета пояснил, что ужесточение ответственности за оскорбление религиозных зданий и объектов будет распространяться как защита для всех конфессий в Грузии, в том числе мечетей, костелов и синагог.



По его словам, антицерковная и провокационная акция в Самеба “была публично одобрена и поддержана лидерами радикальных политических группировок, борющихся против церкви”. Кроме этого, сказал Оханашвили, “появились личности, называющие себя православными священнослужителями и публично выступающие с призывом вытащить икону из Троицкого собора и сжечь ее”.



“Наша цель – не допустить оскорблений религиозных храмов и разжигания ссор на религиозной почве в обществе», – заявил Оханашвили. Вопрос уместности иконы с изображением Матроны Московской и Сталина в главном храме Тбилиси он не прокомментировал. Также он не затронул вопрос того, что изображение Сталина в храме оскорбляет чувства тех верующих, чьи близкие были репрессированы – убиты или отправлены в ссылки, в годы его правления.



Скандал вокруг иконы начался перед Рождеством, после того, как сразу несколько пользователей соцсетей опубликовали фотографии и видео из храма Самеба.



Выяснилось, что икона была передана в дар кафедральной церкви Самеба Грузинской православной церкви лидерами пророссийской партии «Альянс патриотов» Ирмой Инашвили и Давидом Тархан-Моурави.



На иконе блаженная Матрона Московская благословляет Сталина на защиту Москвы. Это копия изображения, из-за которого в самой России уже давно идут споры : по поводу достоверности факта встречи Матроны и Сталина, а также каноничности подобных изображений на иконах.



Матрона Московская (1881-1952) в 1999 году была канонизирована как местночтимая святая Московской епархии РПЦ. Определением Архиерейского Собора РПЦ в 2004 года причислена к лику общецерковных святых. Официальных сообщений о почитании Матроны Московской Грузинской православной церковью не было.

В 2008 году икона «Блаженная Матрона благословляет Иосифа Сталина» появилась в Храме святой равноапостольной княгини Ольги в Санкт-Петербурге. На фоне критики игумен Евстафий (Жаков) унес икону к себе домой. После этого в разные годы похожее изображение периодически появлялось в разных российских храмах, и каждый раз сопровождалось бурными спорами.







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