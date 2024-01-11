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В Грузии будут ужесточены штрафы за самовольное строительство в зонах охраны культурного наследия
11.01.2024 11:01
«Штрафы за самовольное строительство в зонах охраны культурного наследия на объектах, принадлежащих государству или муниципальным властям, в Грузии с 11 января увеличатся с 25 до 250 тысяч лари», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Как отметил Каладзе на заседании правительства Тбилисского муниципалитета, в 2018 году были увеличены штрафы за подобные нарушения, хотя упомянутые санкции не оказались сдерживающим фактором для всех.
«Согласно новому закону: самовольное строительство в зоне охраны культурного наследия на недвижимом имуществе, принадлежащем государству или муниципалитету, будет наказываться штрафом в размере 250 тысяч лари вместо 25 тысяч лари», – заявил Каладзе.
Все зоны культурного наследия делятся на четыре класса в зависимости от исторической значимости и времени постройки.
Как пояснил мэр, за самовольное строительство в зоне охраны культурного наследия, принадлежащего государству или муниципалитету, в зоне I класса штраф составит 16 тысяч лари вместо 8 тысяч, за строительство в зоне II класса – 75 тысяч лари вместо 25 тысяч, за строительство в зоне III и IV классов штраф составит 250 тысяч вместо 25 тысяч.
Штраф за незаконное строительство в частном секторе в зоне охраны культурного наследия I класса составит 16 тысяч лари вместо 8 тысяч лари. За строительство в зоне II класса штраф составит 24 тысячи лари вместо 8 тысяч лари, за строительство зданий и сооружений в зоне III и IV классов штраф составит 200 тысяч лари вместо 20 тысяч лари.
Также увеличены суммы штрафов за нахождение объекта в зоне охраны культурного наследия без надлежащей консервации.
В частности, в случае зданий III и IV класса штраф составит 150 тысяч лари вместо 20 тысяч.
А также ужесточаются штрафы за проведение восстановительных работ на объектах культурного наследия.
Если ремонтные работы начались без разрешения, то штраф составит 250 тысяч лари, с нарушением разрешения – 150 тысяч лари, с нарушениями правил консервации – 200 тысяч лари.
В том случае если речь идет о мелких ремонтных работах, то их начало без разрешения влечет за собой штраф в 40 тысяч лари, с нарушением разрешения – 20 тысяч, с нарушением правил консервации объекта – 20 тысяч.
«Хочу еще раз напомнить нашему населению, что цель принятия этого закона – максимальное предотвращение незаконного строительства в зонах охраны культурного наследия и введение своеобразного превентивного механизма», – заявил Каладзе.
Мэр Тбилиси выразил надежду, что жители столицы, осуществляющие строительство, позаботятся о сохранении облика исторической части города.
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