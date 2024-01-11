|
|
|
Посла Дании вызвали в МИД Грузии из-за утверждения “Иванишвили – олигарх”
11.01.2024 19:54
Посла Дании вызвали в МИД Грузии после высказывания об Иванишвили – дипломата ждут в ведомстве до конца дня.
Посол заявила, что основатель правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили – олигарх, сколотивший состояние в России
В “Грузинской мечте” уже назвали заявление посла безответственным.
Речь идет о статье в датском издании Jyllands-Posten, где приводятся слова посла Анны Тофт Соренсен на тему евроинтеграции Грузии и ситуации в стране.
Дословно:
“Правящая партия «Грузинская мечта», основанная олигархом Бидзиной Иванишвили, сколотившим состояние в России в 1990-е годы, находится у власти с 2012 года”.
Далее посол говорит о том, что после вторжения России в Украину, ЕС и Украина обвиняли Грузию в проведении дружественной к Москве политики, так как власти не препятствовали возобновлению авиасообщения, не ввели прямые санкции против России, а наоборот, нарастили с ней торговлю.
Посол Дании считает, что статус кандидата является источником новой надежды для многих проевропейски настроенных людей в Грузии, но «не похоже, что интеграция в ЕС станет объединяющей силой общества». Напротив, прошедший год показал, что эта тема представляет собой, скорее, поле политической битвы и эта тенденция «не уменьшится по мере обострения избирательной кампании в новом избирательном году».
@NGnewsgeorgia
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна