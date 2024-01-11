

Посла Дании вызвали в МИД Грузии из-за утверждения “Иванишвили – олигарх”

11.01.2024 19:54





Посла Дании вызвали в МИД Грузии после высказывания об Иванишвили – дипломата ждут в ведомстве до конца дня.



Посол заявила, что основатель правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили – олигарх, сколотивший состояние в России



В “Грузинской мечте” уже назвали заявление посла безответственным.



Речь идет о статье в датском издании Jyllands-Posten, где приводятся слова посла Анны Тофт Соренсен на тему евроинтеграции Грузии и ситуации в стране.



Дословно:



“Правящая партия «Грузинская мечта», основанная олигархом Бидзиной Иванишвили, сколотившим состояние в России в 1990-е годы, находится у власти с 2012 года”.



Далее посол говорит о том, что после вторжения России в Украину, ЕС и Украина обвиняли Грузию в проведении дружественной к Москве политики, так как власти не препятствовали возобновлению авиасообщения, не ввели прямые санкции против России, а наоборот, нарастили с ней торговлю.



Посол Дании считает, что статус кандидата является источником новой надежды для многих проевропейски настроенных людей в Грузии, но «не похоже, что интеграция в ЕС станет объединяющей силой общества». Напротив, прошедший год показал, что эта тема представляет собой, скорее, поле политической битвы и эта тенденция «не уменьшится по мере обострения избирательной кампании в новом избирательном году».

@NGnewsgeorgia





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





