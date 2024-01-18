

Гарибашвили: У Грузии тесное партнерство с Азербайджаном и Арменией

18.01.2024 16:33







«У Грузии очень тесные отношения и партнерство с соседними странами, Азербайджаном и Арменией, они братья и друзья», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на одной из панелей, проходящих в рамках Давосского экономического форума.



По его словам, позиция лидеров Армении и Азербайджана заключается в том, что они хотят иметь отношения на двустороннем уровне, что, по мнению Гарибашвили, является правильным путем.



«Два года назад у меня была попытка медиации, фасилитации. У нас было успешное первое посредничество, когда Азербайджан освободил 15 задержанных, а Армения передала Азербайджану карты заминированных территорий. Это была успешная попытка. Но это очень сложная ситуация. Мы понимаем, что в этом регионе много игроков. Добавлю, что мне известна позиция лидеров Азербайджана и Армении о том, что они хотят иметь отношения друг с другом на двустороннем уровне. Лично я думаю, что это правильный путь, потому что при таком количестве медиаторов, при таком количестве заинтересованных сторон процесс порой становится более конфликтным и контрпродуктивным. Соответственно я желаю им успехов. Я очень надеюсь, что они найдут решение и подпишут мирное соглашение в ближайшее время», — заявил Ираклий Гарибашвили.





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