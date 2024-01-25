

Председатель «Грузинской мечты» ожидает, что в будущем парламенте не будет оппозиции

25.01.2024 12:25





«Я ожидаю, что оппозиция снова войдет в такой же абсурд, не пройдет в парламент, не возьмет мандаты, шансов на успех нет», — заявил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе в эфире передачи «Имеди LIVE».



«Представьте себе картину, что мы получили конституционное большинство, коллективное «Национальное движение» получило 30 мандатов в парламенте, в такой ситуации они будут повторять то же, чем, в конечном счете, навредили сами себе. Это абсолютно логичный сценарий. Я ожидаю, что оппозиция снова войдет в такой же абсурд, не пройдет в парламент, не возьмет мандаты, шансов на успех нет. Мы еще в 2021 году говорили, что никогда больше не подпишем соглашение, предусматривающее выход из конституционных рамок, никогда не вступим в такие переговоры, в какие мы вступили в 2021 году. Поэтому, на какую бы поддержку они ни надеялись извне или откуда-то, перспектива у всего этого будет нулевая. Они могут попытаться войти в ту же реку второй раз, но это обречено на провал», — заявил Кобахидзе.







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