

Часть медперсонала, занятого в Республиканской больнице, проводит акцию у министерства

26.01.2024 16:55





Часть медперсонала, работающего в тбилисской Республиканской больнице, проводит акцию у министерства.



Медицинский персонал протестует против решения правительства о демонтаже здания Республиканской больницы.



Как они поясняют, решение о демонтаже здания было неожиданным для медперсонала.



По словам руководительницы кардиологической службой Республиканской больницы Нино Отаришвили, «процесс реорганизации Республиканской больницы проводится в обход всех юридических норм», в ускоренном режиме.



При этом часть медиков отказывается встречаться с министром.



Как они отмечают, они не хотят говорить с министром о компенсациях и встретятся в том случае, если он отменит приказ о реорганизации.



Для справки, вместо главного лечебного корпуса Республиканской больницы будет построен новый медицинский центр. В связи с демонтажем здания правительство предлагает сотрудникам Республиканской больницы компенсацию и трудоустройство в других клиниках. В частности, как сообщил министр здравоохранения Зураб Азарашвили, у сотрудников будет возможность выбирать из нескольких предложений.





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