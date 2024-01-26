Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Часть медперсонала, занятого в Республиканской больнице, проводит акцию у министерства


26.01.2024   16:55


Часть медперсонала, работающего в тбилисской Республиканской больнице, проводит акцию у министерства.

Медицинский персонал протестует против решения правительства о демонтаже здания Республиканской больницы.

Как они поясняют, решение о демонтаже здания было неожиданным для медперсонала.

По словам руководительницы кардиологической службой Республиканской больницы Нино Отаришвили, «процесс реорганизации Республиканской больницы проводится в обход всех юридических норм», в ускоренном режиме.

При этом часть медиков отказывается встречаться с министром.

Как они отмечают, они не хотят говорить с министром о компенсациях и встретятся в том случае, если он отменит приказ о реорганизации.

Для справки, вместо главного лечебного корпуса Республиканской больницы будет построен новый медицинский центр. В связи с демонтажем здания правительство предлагает сотрудникам Республиканской больницы компенсацию и трудоустройство в других клиниках. В частности, как сообщил министр здравоохранения Зураб Азарашвили, у сотрудников будет возможность выбирать из нескольких предложений.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна