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Часть медперсонала, занятого в Республиканской больнице, проводит акцию у министерства
26.01.2024 16:55
Часть медперсонала, работающего в тбилисской Республиканской больнице, проводит акцию у министерства.
Медицинский персонал протестует против решения правительства о демонтаже здания Республиканской больницы.
Как они поясняют, решение о демонтаже здания было неожиданным для медперсонала.
По словам руководительницы кардиологической службой Республиканской больницы Нино Отаришвили, «процесс реорганизации Республиканской больницы проводится в обход всех юридических норм», в ускоренном режиме.
При этом часть медиков отказывается встречаться с министром.
Как они отмечают, они не хотят говорить с министром о компенсациях и встретятся в том случае, если он отменит приказ о реорганизации.
Для справки, вместо главного лечебного корпуса Республиканской больницы будет построен новый медицинский центр. В связи с демонтажем здания правительство предлагает сотрудникам Республиканской больницы компенсацию и трудоустройство в других клиниках. В частности, как сообщил министр здравоохранения Зураб Азарашвили, у сотрудников будет возможность выбирать из нескольких предложений.
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