

Гарибашвили: Одним из факторов силы нашей команды является внутренняя демократия

29.01.2024 17:31





«При правлении «Грузинской мечты» мне пришлось работать на этой высшей должности дважды, в общей сложности я был премьер-министром самые долгие пять лет, одним из главных факторов силы нашей политической команды является внутренняя демократия, наиболее очевидным проявлением которой является принцип ротации»,- отметил Ираклий Гарибашвили в своем заявлении об отставке.



По словам Гарибашвили, «в команде много успешных лидеров и необходимо дать возможность и другим».



«Тем более, что сейчас перед нами стоят новые задачи, осенью мы выберем новый парламент, и «Грузинская мечта» должна подготовиться к убедительной победе на выборах, чтобы продолжить движение вперед для достижения других, более крупных целей», — заявил Гарибашвили.



Для справки, сегодня Ираклий Гарибашвили покинул пост премьер-министра Грузии.







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