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«Путина ждут сюрпризы» — заместитель госсекретаря США
01.02.2024 17:11
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в 2024 году в войне с Украиной президента России Владимира Путина ждут «сюрпризы».
«Я должна сказать, что я покидаю сегодня Киев с большой уверенностью в единстве и решимости украинского народа относительно 2024 года. Я также уверена, что несмотря на то, что Украина укрепляет свою защиту, Путина ждут сюрпризы на поле боя. И Украина добьется очень больших успехов», — цитирует Нуланд «РБК-Украина».
Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд посетила столицу Украины 31 января. Это был его второй визит после полномасштабного вторжения России в Украину.
В ходе визита ее также спросили о выделении помощи Украине со стороны США — на данный момент помощь Киеву невозможна из-за противодействия значительной части республиканцев в Конгрессе США. Нуланд заявила, что уверена в выделении помощи.
«И они (американцы) также понимают, что произойдет, если вы не сможете и дальше не просто выжить, но и процветать. Поэтому я очень уверена, что это понимание будет отражено в голосовании Конгресса за запрос президента Байдена (о дополнительном финансировании)», — ответила она.
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